Grande ecole de commerce, basée sur Cergy-Pontoise en forte croissance sur l'Europe et l'Asie. 4600 étudiants en formation initiale et 10 000 en formation continue.

L'ESSEC comporte 130 professeurs permanents sur 650 salariés.

Je suis en charge des infrastructures systèmes pour 1300 postes de travail et 250 serveurs.



Mes compétences :

NetApp

SAN

VMware

VMware View

Windows 2008