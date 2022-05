Sebastien HERRY

Analyste expérimenté en charge des évolutions et corrections en tant que référent applicatif.

Je possède 8 ans d'expérience en développement cobol/PLI couplé aux bases DB2/DLI sur environnement CICS et IMS.

Pendant 6 ans j'ai été en charge des analyses sur les applications de flux bancaires à ma charge. Je fournissais les spécifications nécessaires aux équipes de développement qui prennent ensuite la main sur les travaux.

Depuis début 2013 je fais partie d'une équipe de maintenance dans le domaine assurance où je prend en charge soit les spécifications fonctionnelles et techniques soit la réalisation des évolutions et anomalies dans un environnement cics cobol db2.



Mes compétences :

Cobol

UNIX

DB2

C

Excel

Vba

SQL

Customer Information Control System