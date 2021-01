Florence BARBIER

Depuis 10 ans, EOLEN s’impose comme un interlocuteur de référence dans le Conseil et l’Ingénierie. Nous accompagnons et innovons auprès des plus grands acteurs dans le domaine de la Finance, de la Banque (Banque d’investissements, Asset Management, etc.) et de l’Assurance. EOLEN, ouvert sur le monde, est implanté en France à Paris ainsi qu’au Brésil.



Forts de notre expertise, nous nous déployons sur des environnements complexes tels que le Front Office, le Middle Office, le Risque et le Back Office.

Les domaines de compétences de nos consultants se concentrent sur des métiers toujours plus performants et réglementés :

Conseil et Management de projet

Ingénierie Financière : Quant Risk, Ingénieur quantitatif, IT Quant, Commando

Maitrise d’ouvrage (MOA) : spécification des besoins, rédaction de cahier des charges, organisation des phases de recette, support utilisateur, etc.

Maitrise d’œuvre (MOE) : Conception, architecture technique et développement d’applications Objet (C++, .NET, JAVA, etc.)

Gestion des infrastructures IT : gestion de projets, architecture, ingénierie, administration et support des infrastructures

Assistance technique et métier autour de progiciels financiers : Summit, Sophis, Murex, Calypso, Kondor+, etc.

Nous avons à cœur de construire, de concert avec nos collaborateurs, le monde de demain, ainsi nous évoluons sur des problématiques liées au Big Data, Digital et Cloud.



En recherche permanente de candidats passionnés par leur métier, EOLEN déploie son expertise à travers les secteurs d'activités suivants :

Banque et Finance : nous intervenons sur le conseil et management de projet, l’ingénierie financière, la Maitrise d’Ouvrage (MOA) et Maitrise d’œuvre (MOE) et la gestion des infrastructures IT.

Informatique et Télécoms : nous apportons le conseil et l’accompagnement IT et Télécoms aux entreprises en pleine transformation numérique, notamment sur la réalisation d’applications métiers, web et mobile, l’architecture et le déploiement de réseaux télécoms.

Energie, Transports et Industrie (ETI)

High Performance Computing (HPC)



