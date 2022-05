Bonjour,



Développeur Web Full-Stack et Chef de projet informatique, je vous propose mes services sur un ensemble de technologies éprouvées et reconnues



Activement impliqué dans un processus de veille technologique sur les outils et bonne pratiques de mon métier, j'attache une grande importance au travail d'équipe et au partage des connaissances.



Je suis disponible dans un périmètre délimitée par St Étienne, Lyon, Grenoble et Valence pour vous accompagner dans la gestion et le développement de vos projets orientés Web.



N'hésitez pas à me contacter à ludovic.reus@free.fr ou au 06-95-50-39-68



Merci de votre visite



Mes compétences :

HTML5

SQL

Merise Methodology

Gestion de projet

CSS3

Ubuntu

Arduino

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Programmation orientée objet

AngularJS

VirtualBox - Vagrant

Sass

Drupal

MySQL

JavaScript

HTML

jQuery

Symfony

Microsoft Windows

Apache WEB Server

XML

PostgreSQL

CVS

responsive design

WordPress

Visual Basic

SVG

Microsoft Office

Linux Debian

LAMP

ADOBE

PHP