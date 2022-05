Ludovic RICHARD

Ingénieur Mécanique spécialisé en Production automatisée, diplômé du CNAM d'Amiens (Conservatoire National des Arts et Métiers)

Mon expérience professionnelle s’est faite dans le domaine aéronautique (AIRBUS puis EADS Aérolia) avec une prédilection particulière pour le développement et l’implémentation de nouveaux moyens et nouvelles méthodes de production.

J’ai travaillé durant 6 ans à l’assemblage métallique des sous ensembles par rivetage automatique ou robot d’assemblage.

Depuis 2007, j’évolue dans le monde du composite ou je travaille sur la fabrication des panneaux de fuselage de l’A350. Je suis responsable technique des moyens de production pour l’unité composite et responsable de l’amélioration de ces moyens et des investissements.





Mes compétences :

Aéronautique

Amélioration continue

Gestion de projet

Catia v5

Machines outils

Robotique