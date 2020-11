Ludovic Richer, auteur, conférencier et vidéaste sur la Web Tv «Arcana les Mystères du Monde».



Passionné par les sujets historiques et ésotériques depuis ma plus tendre enfance, jai assidument étudié ces différentes thématiques, via les lectures et les discutions avec différents spécialistes.



Nayant pas de cursus universitaire dans les domaines de lhistoire et de larchéologie, jai dû développer une méthodologie de façon autodidacte.

Cela ne sest pas fait du jour au lendemain, mais avec rigueur et assiduité afin de proposer un contenu professionnel.



Je me suis lancé en tant que vidéaste, avec ma chaine YouTube, mes émissions vous proposent des faits et des énigmes sur lHistoire et les Mythologies, mais avec un concept accessible à tous.

Mon but est de redonner goût à lHistoire, la rendre accessible et captivante. Nous avons tous besoin dun peu de rêve dans ce monde en perte de valeurs culturelles, dès lors, les histoires merveilleuses telles que lénigme de lordre du Temple, la légende de lAtlantide ou létude des mythologies antiques et les sciences occultes sont la matière parfaite de limaginaire mélangeant occultisme et histoire.

Mon objectif consiste à réunir tous ces éléments sans aucune orientation dogmatique afin de proposer un accès culturel sur ces multiples sujets.



Mon rôle nest pas de réécrire lhistoire, mais simplement dapporter ma pierre à lédifice en partageant avec vous mon intérêt pour ces nombreux sujets.

Ma théorie sétablit sur le postulat que lhistoire devient légende puis enfin sétablit en mythe au cours dun long processus.

Je défends donc une étude mythologique liée aux recherches archéologiques afin de percer les mystères du passé, dans le but dun enrichissement culturel en mappuyant sur les travaux des spécialistes de chaque sujet, car il est vital de rechercher les faits pour ne pas sombrer dans les hypothèses hasardeuses.

Je vous propose ensuite des vidéos plus techniques en contrepartie de votre soutien sur le Tipeee, ces vidéos privées (Accademia) sont plus longues et plus techniques afin dexplorer la thématique dans son ensemble.