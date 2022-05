Ludovic RIGAUT

Développeur-entrepreneur, alliant à la fois vision stratégique et forte capacité d’implémentation sur le terrain, accompagnée d’une réflexion permanente sur de nouvelles opportunités de développement ,

tant par croissance organique que par croissance externe (recrutement, actions commerciales).

Gestionnaire de terrain, guidé par le compte de résultat, pragmatique et rigoureux, pilotant l’ensemble des activités et des capacités d'action de l'entreprise par la mobilisation des talents des collaborateurs,

le sens du relationnel et la simplicité du contact, la force de conviction

et la ténacité.



Mes compétences :

Force de vente

Management

Commercial