Bruno BERTELS

BAC+5 Info/Com Lille III



Solide expérience dans le domaine du Service Client multi canal Front et Back Office en assistance , service client, réclamation , télévente et téléprospection.



Expérience de direction d’un centre d'appel.



Management d’équipes supports et opérationnelles de 15 à 200 collaborateurs. Contrôle de la rentabilité et des indicateurs de qualité et de performances.



Conduite du changement et optimisation de la qualité de service en centre de contacts



Management de projets Qualité Net Promoter Score , Outil de Business intelligence BI/KPI/Reporting et d'outils CRM.



Formation et coaching de manager



Mes compétences :

Call center

Coaching

Management de projets & d'équipes

Management projet

Force de vente

Commercial