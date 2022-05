Offrir ses compétences et être indépendant, c'est le choix que j'ai fait, sous le nom Graphi Zen, je propose de réaliser toutes créations visuelles qui permettent à mes clients d'avoir une visibilité, une reconnaissance et une image moderne et dynamique de leur activité.



Mes compétences :

Quark Xpress

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adaptabilité

Wordpress

CSS 3

HTML 5