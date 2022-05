Ludovic RIOU

Forte expérience commerciale terrain. Compétences commerciales et techniques en souscription toutes branches d'assurance (Auto, MRH, MRC, complementaire santé individuelle et collective (ANI).

Expérience managériale : animation, suivi des performances commerciales de 40 commerciaux sédentaires et terrain, recrutement, accompagnement .



Compétiteur. Goût du challenge, bon relationnel, bonne écoute, empathie, engagement .



Capacité d'analyse et de synthèse. Organisé, rigoureux et efficace.



Mes compétences :

Commercial

management

recrutement

vente

conseil