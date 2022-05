Ludovic ROBLETTE

Mes 20 ans d’expérience, mes qualités relationnelles, ma force de proposition m’ont permis d’être un allié précieux pour mes interlocuteurs, notamment ces 10 dernières années lorsqu’ils m’ont confié la conception d’architectures complexes.



Mon Savoir faire:



- Etudes préalables, collecte des besoins, accompagnement sur le choix et POC

- Pilotage d’experts, synthèse et reporting des scénarios et solutions à la Maîtrise d’ouvrage

- Conception d’architectures innovantes en adéquation avec le SDT et les règles de sécurité de l’entreprise.

- Rédaction des dossiers d’architecture , pilotage des tests de performance et de la mise en intégration.

- Gouvernance des services et des données.



Mes compétences :

Cms

Eclipse

EDA

Identification automatique

JAVA

Javascript

Logistique

Microsoft Server

Microsoft Sharepoint

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Oracle

Oracle Spatial

PDA

PHP

PL SQL

Share point

SOA

Traçabilité

Uniface

WI-FI

XML

Applications mobiles

Gestion de projet

Architecture SI

Architecture d'Entreprise

Méthode agile

Service-oriented architecture

Architecture de l'information

Agile Scrum

Etude technique

PostgreSQL

Développement applicatif