Psychologue clinicien possédant dix années d'expérience dans le secteur social, médico-social et sanitaire (structures associatives et d'état pour mineurs et adultes), je propose une écoute, des conseils et une aide au développement des individus et des groupes. Bienveillance, neutralité et rigueur dans le soutien et l'accompagnement psychologique. Expérimenté pour le travail en équipe et en réseau.