Ludovic ROLLAND

Technico-commercial depuis bientôt 8 ans, j'ai développé une réelle passion pour ce métier, ses évolutions et les défis de changements organisationnels et humains auxquels il peut me confronter.



Actuellement Technico-commercial pour l'entreprise BERNARDI : une société par action simplifié proposant de la vente de menuiseries extérieurs comme des portes d'entrées, portails, clôtures, fenêtres



Mon expérience me permet aujourd'hui de bénéficier de compétences multiples :

- Analyser les demandes clientes en leurs proposant un devis,

- Prises de côtes sur les chantiers afin de passer mes commandes fournisseurs,

- Ma polyvalence et l'organisation des priorités grâce à des journées aux activités diverses,

- La gestion des plannings de poses,

- L'élaboration de chalenges avec mes fournisseurs,

- Le sens du travail en équipe,

- La facturation et la gestion des commandes,

- Encadrer et former du personnel sur les tâches à réaliser pour le bon fonctionnement de leur poste,

- Promouvoir l'image de l'entreprise, le développement des ventes et l'accompagnement de la clientèle.



Ces postes représentent pour moi un réel enjeu d'avenir dans lequel mon travail pourra s'exprimer pleinement. Mon objectif professionnel est dévoluer au sein dune entreprise pour être force de proposition et de pouvoir mettre en place des actions de développement. Rigoureux et déterminé à fournir un travail de qualité, ma motivation, mon dynamisme, mon sens de l'organisation et d'écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.





Mes compétences :

Approche directe

Nouvelles technologies

Web

Informatique

Hercule Pro

IBM AS400 Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel