Je suis actuellement a la recherche d'un emploi.

Ce dernier me permettrai d'avoir une situation fixe pour enfin réaliser mes projets.

Je suis une personne qui aime le travail d'équipe et surtout qui aime réaliser et créer des choses.





Mes compétences :

Terrasse bois

Engazonnement

Maçonnerie paysagère

Plantation arbres et arbustes

Entretien espaces verts

Création espaces verts

Entretien matériel