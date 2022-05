Ludovic ROSSIGNOL

Issu à l'origine d'une formation en Informatique de Gestion orientée développement d'applications. Je me suis dirigé par la suite sur l'aspect Réseau de l'informatique correspondant mieux à mon profil de terrain.

Cette envie de travailler sur le terrain m'a amené a évoluer dans des univers assez variés allant du réseau purement administratif, en établissement d'enseignement jusqu'au réseau orienté univers de production où j'officie actuellement.

Mes fonctions actuelles ont un périmètre d’actions assez vaste, allant du dépannage de premier niveau à de l'administration réseau gestion d'AD2008 et d'éléments actifs du réseau (Cisco/Cyberoam/Netgear), un poste a fonctions multiples polyvalent.

Une bonne gestion de l’urgence, du stress et des projets en cours sont nécessaires pour faire cohabiter ces multiples fonctions et réussir au mieux chaque mission.

Un métier dans lequel une remise en question régulière est nécessaire (aussi bien technique que personnelle) et surtout une bonne adaptabilité aux changements et aux imprévus.



Mes compétences :

Cisco Switches

VMware ESX

Cyberoam

LAN

Gestion de projet

Informatique

Active Directory