Ludovic ROUX

Expert certifié Adwords, je vous accompagne et répond aux impératifs et problématiques de votre site web ( visibilité, audience, optimisation du site et élaboration de stratégies), ainsi que ceux liés aux applications mobiles (ASO).

Mes 15 années d'expérience dans le digital, et une expérience en tant qu'E-commerçant, me permettent d'agir avec efficacité et compétence.



Un enseignement de qualité à l'Ecole Les Gobelins Paris, puis un poste dans une agence web reconnue au sein d'une équipe de développement (HTML, javascript, PHP, AS) m'ont tout d'abord apporté une base solide et concrète.

Indépendant depuis 2005, mon évolution s'est alors affinée.

Mon site d'E-commerce m'a quant à lui permis le développement et la mise en oeuvre de solutions performantes en me confrontant de manière directe à la réalité et aux attentes qui sont également les vôtres aujourd'hui ( trafic, conversion, ROI, Chiffre d'Affaires).



Aujourd'hui, je vous apporte un service personnalisé, ciblé sur vos besoins réels, à la hauteur de vos ambitions, tant sur le marché national qu'international (accompagnement en anglais, espagnol et allemand).



Mes compétences :

Développement web

E-commerce

Audit

Google analytics

SEO

Test de performance

Google Adwords

SEM

Webmarketing