Ludovic ROUX

Véritable passionné, je travaille depuis maintenant plus de 10 ans dans le Digital.



Après une expérience au sein des équipes de développement, je me suis naturellement orienté vers les problématiques de positionnement sur le web.



Aujourd'hui, je vous accompagne pour accroître la visibilité et l’audience de votre site web au moyen de campagnes publicitaires, d'optimisation du site et l'élaboration de stratégies.



Je suis en relation directe avec tous les acteurs impliqués dans la réalisation et le suivi du site web : équipe technique, graphistes, rédacteurs et chefs de projet.





Mes compétences :

Chef de projet

Analytics

Adwords

SEO

SEM