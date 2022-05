Programming language : C++, C, Python, SQL, Java, VBA, Modelica.



Software :

- IDE: Visual Studio 2010, Qt creator.

- Modelisation: AMESim, Matlab.



Libraries/tools: Qt, Boost.



Platform: Linux, Windows.



Anglais : advanced (TOEIC 895)

Allemand : intermediate.



Driving license.



Mes compétences :

C++

Qt

C

Python

AMESim

Matlab