Emmanuel ROVILLE

Actif dans le solaire depuis plus de 18 ans, installateur toutes puissances et toutes toitures, chef d'équipe instructeur résidentiel, responsable HSE et formateur en sécurité travaux en hauteur ainsi que gestionnaire des EPI, responsable d'achats pour Energie Totale Méditerranée, avec un début d’expérience de huit mois en conduite de travaux pour EDF Enr, mes compétences et connaissances grandissent sans cesse au fil d’expériences multiples de solariste.



Mes sens de l’organisation, de l’ordre, de la qualité de travail et de la sécurité m’ont valus d’être choisi pour les missions délicates et à responsabilités.



Mes choix personnels me portent de plus en plus vers un approfondissement de mes connaissances en électricité ainsi qu’en informatique. j’ai réalisé un générateur de 2 KWc, 600 Ah liquide, de type site isolé pour une amie.



Le monde du solaire se doit de continuer à grandir ...



















Mes compétences :

Microsoft Excel, word, Cegid, outlook

Electricité

Ingénierie

Electrotechnique

Achats

Gestion de projet

Management

Conduite de chantier solaire

Maintenance

chef de chantier