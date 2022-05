Ludovic ROYER

Après différentes expériences professionnelles et un parcours de formation atypique, j'ai intégré le milieu bancaire en 2011.



Pendant ma formation en alternance j'ai occupé les postes de conseiller d'accueil, en agence comme en plateforme téléphonique et conseiller client lors de mon embauche chez BNP Paribas.



Je suis animé par les marchés financiers et l'analyse financière.



Cela m’a encouragé à reprendre mes études cette année en master 1 Finance avec pour objectif un métier plus proche des entreprises comme conseiller professionnels ou charger d'affaires entreprise.



Mes compétences :

Prospection

Vente

Management

Gestion de patrimoine

Finance

Recrutement