Ludovic SALLET

Experienced SQL Database Developer with a PHP Back End Developer profile

Skilled in Databases (SQL Server and mariaDB), Data Feeds, PHP and working with Linux/Windows desktop and server.



Gestion / migration / modifications de Base de données : SQL Server, MySQL, MongoDB.

Développement PHP, T-SQL, Javascript sur un Framework n-tiers interne.

Gestion des projets et développements de flux de données Entrants/Sortants lié aux BDD (Flux Mobiles,flux partenariat etc) , Pseudo-REST, XML, SOAP, JSON.

R&D sur automatisation et statistiques, PHP, SQL

Intégration XHTML/CSS

Pour les sites du groupe de presse Marie Claire (Cosmopolitan, Marie Claire, Marie Claire Maison, 100 idées déco, Famili, Magazine Avantages, La revue du vin de France, Magicmaman, Envy...)



Mes compétences :

PHP 5

MYSQL

REST

Css3

KISS

Javascript

Analyse de données

Administration SQL Server 2005-2008

TSQL

JSON

PHP

AJAX

SQL SERVER

XML

Webservices

Analyse technique

Documentation technique

Faisabilité développement

Modélisation de données

Composer

Debian 7