Pianiste, compositeur, chef d'orchestre et de chœur, je suis avant tout passionné par la transmission de la joie de faire et d'écouter la musique.



Avec artavivre.fr, je propose des weekends de chant en polyphonie pour les réunions de famille ou d'amis, et des sessions de team-building autour du chant polyphonique pour les entreprises.



L'objectif que je poursuis : enrichir l'expérience de la musique de chacun.