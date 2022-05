Ludovic SARRAZIN

Je suis réalisateur vidéo professionnel, monteur, photographe et journaliste/ rédacteur. Je mets mes 16 ans d’expérience à votre service. J’opère principalement dans le Grand Ouest, en France et à l’étranger.

Mon approche repose essentiellement sur l’écoute et l’échange. Si je suis toujours force de propositions, je ne perds jamais de vue votre identité ou vos problématiques.



Mes services,



La rédaction

Journaliste indépendant, j'interviens également en tant que rédacteur et correcteur. Sur site ou à distance, la réalisation de reportages, interviews et la rédaction d'articles print ou web ne me posent aucun problème. Je maîtrise les logiciels de PAO et d'édition (V3, Indesign, Xpress, Photoshop...)



Photographie

J’ai commencé la photographie avec un Nikon argentique et labo photo dans ma salle de bain en 1985. Aujourd’hui en tant que photographe professionnel je suis passé au numérique.

Une technologie qui offre beaucoup plus de liberté et de réactivité notamment pour les événementiels et les couvertures Presse. Je suis resté fidèle à la marque Nikon.

Je travaille avec un Nikon D5, un des must de sa gamme. Et comme je suis gourmand, je travaille aussi avec un Canon 5D mark III.

Je suis spécialisé dans le reportage, l’architecture, le BTP et le portrait de dirigeants pour toutes les entreprises ; artisanat, industrie, services.

Je propose des prestations adaptées pour les agences de communication, les agences immobilières, les décorateurs et les designers, les collectivités, les entreprises du BTP et du génie civil et dans le domaine du tourisme.



Vidéo pour le web et TV

Films courts, une à deux minutes max avec un montage très dynamique pour une info, un événementiel, un produit, un service à mettre en avant.

Industriels, artisans, commerçants, je mets en valeur vos produits, vos créations par la réalisation de films vidéo haut de gamme.

Avec le film Corporate / institutionnel, je mets en images les collectivités locales, les entreprises, les commerçants, les associations…

Je filme également vos événementiels privés ou publics sous forme de véritables reportages agrémentés d’interviews. (Salon, forum, conférence, anniversaire, sport, remise de prix, rencontre B2B …)



Motion Design

Je réalise des productions graphiques en mouvement incorporant selon les besoins de la vidéo, de la typographie ainsi que des éléments 2D ou 3D savamment disposés sur de la musique ou du sound design. Je m’adapte à vos besoins et à votre budget.



Studio vidéo mobile

Pour les événementiels qu’ils soient privés ou publics, je mets en place un studio vidéo, véritable plateau TV, sur le lieu de l’événement avec fond de couleur, éclairage, caméras 4K, prise de son… pour les interviews et les portraits vidéo. Avec un fond vert (Chroma key), on peut incruster photo ou vidéo au choix.



Vidéo et photo aériennes par drone

Ma formation de télé-pilote professionnel de drone (homologué DGAC) me permet de réaliser des photos HD et vidéos aériennes de grande qualité tournées au format 4K sur de nombreux départements (Autorisations préfectorales S1 et S3).



Matériel

J’utilise mon propre matériel (Caméra Panasonic 4K UHD, Sony RX100, Nikon D3300, Panasonic GH4, micro HF, éclairage studio, réflecteur, trépied vidéo, steadycam, dolly slider, fond de couleur et Chroma key, drone DJI 4K et fullHD…).



Site internet à consulter : http://www.video-production-nantes.com

N'hésitez pas à me contacter : Tel. 07.82.03.79.89.



Mes compétences :

Photographe reporter

Photoshop CS4/5

Photographie professionnelle

Réalisation Audiovisuelle

Journalisme

Télépilote de drone

Quark Xpress

OpenOffice

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Montage vidéo

Motion design

Adobe After Effects