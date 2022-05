Ludovic SAUNOIS

Après 15 années passées dans le domaine de l'aéronautique, j'ai souhaité créer mon entreprise dans le domaine de la construction de maisons individuelles et plus particulièrement celui des maisons individuelles à ossature en bois.



La maison à ossature bois présente de nombreux atouts qui m'ont toujours séduits : protection de l'environnement, beauté, design, intégration dans le paysage, rapidité de construction, propreté de la construction...



J'ai choisi de devenir partenaire du réseau PRIMOBOIS car celui-ci, grâce aux moyens du groupe TRECOBAT auquel il appartient, ouvre la possibilité à tout un chacun de s'offrir ce type de maisons, y compris en primo-accession.

La gamme de maisons est large et s'adapte à tous les projets et tous les budgets (Niveau de finition au choix : clés en mains ou prêt à finir).



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des informations. Vous pouvez également consulter les 2 sites internet http://www.primobois.fr et http://www.trecobat.fr . ainsi que le blog http://www.generation-primobois.fr/

L'agence commerciale de Marne la Vallée ouvrira au printemps 2015 et couvrira tout le Nord Seine et Marne.



Mes compétences :

Vente

Gestion de projet

Management

Développement commercial

Aéronautique