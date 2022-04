Ricardo STECCA

Fondateur et actionnaire de la société SECURICOM structure créée en 1991, notre entreprise est spécialisée dans la mise en place de dispositifs de sécurité électroniques et titulaire de toutes les habilitations assurances permettant de travailler sur le segment "hauts risques".

Forte d'une image reconnue sur ce marché, SECURICOM développe une réelle capacité à exprimer un savoir faire et une politique qualitative reconnue.

Dans le cadre de son expansion la société procède actuellement à de la croissance externe par l'intégration et le rachat d'entreprises du secteur afin d' accroître sa notoriété et surtout une présence nationale.

Nous recherchons des PME-PMI ou Agents commerciaux indépendants sur le secteur courants forts/courants faibles/réseaux/alarmes qui souhaiteraient développer leur portefeuille clients.



Titulaire d'autorisation et de qualifications spécifiques, nous sommes prêts à apporter notre savoir faire a des talents désireux de s'investir dans les projets de franchises et de distributions de marques.



