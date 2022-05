Ludovic SCHNELL

Bonjour,



Diplômé de 2 licences STAPS et d'un master Sciences de Gestion, spécialité Marketing, obtenu à l'IAE Dijon (21), je suis actuellement manager commerce à Auchan Olivet. Après avoir développé mes compétences et savoir-faire au travers des différents emplois effectués, et notamment au travers de ma riche expérience d'un an au pôle marketing de la SNCF, je suis parti tester mes compétences et savoirs faire à l'étranger. Je souhaiterai aujourd'hui continuer à accroitre celles-ci grace a un emploi lié au marketing ou commerce.



La diversité de mon parcours universitaire et professionnel fait que je m'adapte très vite à une situation, à une mission et sais rebondir rapidement face à un problème. Je fais preuve d'autonomie, ainsi que d'une aisance relationnelle.



Facilement joignable, n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements : schnell.ludovic@gmail.com



Cordialement,



Mes compétences :

Autonomie

Créativité

Management

Marketing

Communication

Sport