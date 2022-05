Ludovic SEMONSU

Mes 15 années d’expériences m'ont permis d'intervenir dans des domaines d’activités tels que la téléphonie, l’automobile, l’aéronautique et l’Assurance Maladie sur des missions de Management de projet et Conduite du changement dans le cadre de projet de refonte organisationnelle.

La capitalisation de mon expérience me permet aujourd'hui d'intervenir sur des problématiques organisationnelles, de maîtrise des risques opérationnels, d'audit interne, de contrôle interne, et de gestion de crise et continuité dans toutes les directions d'une entreprise.



Mes compétences :

Audit

Conduite du changement

Contrôle interne

Maîtrise des risques

Management

Management projet

Organisation

Business Process Management