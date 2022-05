Ludovic SERVAT

Je suis un Game designer et un Art designer passionné par l'émotion, le story-telling, la sémiologie, l'intéraction et le langage corporel.



Mon ambition actuelle est de concevoir des expériences ludiques, immersives et plaisantes et d'illustrer des identités visuelles élégantes et séduisantes.



Je vous invite à découvrir mes aptitudes en visitant mon portfolio : http://www.repstyleart.com et mon blog : http://www.repstyleart.com/ourpleasure/



Ainsi que mon dernier projet de jeu : http://www.shokokut.com



Mes compétences :

Game design

Rédaction

Concept art

Direction artistique

Infographie