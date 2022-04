François PROVANSAL

Depuis 2004, j'ai développé plus de 83 jeux vidéo pour le tout public ou les entreprises désireuses d'utiliser le jeux vidéo comme support marketing ou didactique.



J'ai fait de tout : Serious Game, Gamification, Advergame, Mobile Game, Casual Game, Web Game, Social Game, Free2Play... Je fais même des interventions dans des conférences ou salons plusieurs fois par an.



De 2007 à 2011, j'ai géré ma propre société avec des associés : Lotus Game (www.lotusgame.com). J'y ai repris une partie de mes résultats de thèse pour développer un nouveau concept de jeu vidéo en ligne : Abacadaba http://www.abacadabacadaba.com



En effet, j'ai travaillé pendant plus de 4 ans sur un projet révolutionnaire de jeux vidéo basé sur la haute technologie en linguistique-informatique, lié au contenu de ma thèse. J'ai présenté mes recherches au congrès mondial de l'informatique en 2004.



Depuis 2009, je suis formateur Flash dans le cadre de la formation professionnelle dans la société Artoris.



En 2015, j'ai créé l'association Toulouse Game Dev pour laquelle je suis toujours trésorier.



mon cv : http://xfranfran.free.fr



Mes compétences :

Flash AS2

Flash AS3

Game design

Musique - Guitare, Basse, Clavier, Percus

Narratologie - Sémiotique

Developpeur action script

Jeux flash

Jeux vidéo

Informatique

Développeur

Formateur

E-learning

Serious Gaming

Gamification