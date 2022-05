Ludovic SIBIUDE

Expériences professionnelles :



* Actuellement : Commercial - Evasion Yachting - Saint Mandrier

- Missions : Vente de bateaux, prospection, salons et développement du portefeuille clients



* Année scolaire 2009 - 2010 : Assistant d’éducation - Collège Jean Rous - Pia

- Missions : Encadrement, surveillance, aide utilisation nouvelles technologies, activité éducative, soutien scolaire et cours de remise à niveau

- Particularité : Référent de classes



* Juillet 2009 : Eboueur - SIVOM Communauté des Communes - Rivesaltes

- Missions : Collectes classique ou sélective des déchets ménagers



* Juillet 2008 : Assistant en pose de cuisines - Cuisines et bains Moreno - Rivesaltes

- Missions : Mesures, poses de meubles ou plans de travail, nettoyage



* Août 2007 : Vendanges - Baixas

- Missions : Coupe du raisin, porteur, conduite des récoltes à la coopérative



* Juillet 2007 : Employé espaces verts - Mairie de Rivesaltes

- Missions : Tonte des pelouses, taille des arbres et des haies, plantations



* Août 2006 : Vendanges - Domaine de Rombeau - Rivesaltes

- Mission : Coupe du raisin



* Juillet 2006 : Employé voieries - Mairie de Rivesaltes

- Missions : Balayage des rues, nettoyage des égouts



* Juin - Juillet 2005 : Récoltes des abricots - Rivesaltes

- Missions : Ramassage des abricots et triage





Formations :



* 2010-2011 : Licence Responsable du Développement Commercial - CCI - Perpignan



* 2007-2010 : BTS Négociation Relation Clientèle - IFC - Perpignan



* 2007 : Baccalauréat Sciences Technologiques des Laboratoires - Lycée A. Maillol - Perpignan



* 2003 : Brevet des Collèges - Collège Joffre - Rivesaltes



Techniques et langues :



Compétences Linguistiques :

* Anglais : Lu, écrit, parlé - Niveau BTS

* Espagnol : Lu, écrit, parlé - Niveau Terminale



Multimédia :

* Bureautique : Word, Excel, PowerPoint

* Bonne maîtrise de l’environnement de Windows XP, Windows Vista et d’Internet

* Logiciels maîtrisés : Ciel, GanttProject



Stages professionnels :



* 2008 - 2010 : 19 semaines de stage au sein d’un service commercial - stage inclus dans le cadre du BTS - KMC - Perpignan

- Missions : Prospection, phoning, mailing, création d’ISA, élaboration de devis, suivi clientèle



* 2007 - 2008 : 8 semaines de stage au sein d’un service commercial - stage inclus dans le cadre du BTS - Frioclim - Perpignan

- Missions : Phoning, mailing, accueil clientèle en point de vente



Mes compétences :

dynamique

Empathique

Esprit d'initiative

Initiative

Persévérant

Polyvalent

Relationnel

sens du relationnel

Vente