Galdric SIBIUDE

J'ai suivi un cursus de formation pluridisciplinaire avec une spécialisation plus particulière dans les matériaux et les procédés pour l’énergie et l’environnement. J'ai eu jusqu'ici l'occasion de travailler dans des secteurs d'activité variés : équipements pétroliers, microélectronique, énergie, bâtiments durables... Cette ouverture m'a permis de mener à bien différents projets dans des environnements divers, renforçant mes capacités d'adaptation et de communication (notamment en anglais). Mon expérience m'a aussi amené à faire preuve de créativité ainsi qu'à valoriser ces innovations en comprenant les enjeux de la protection intellectuelle. De plus, ces différents projets ont souvent pris place dans des secteurs d'activité nécessitant des normes de sécurité et de tolérance drastiques qui apprennent à travailler dans le respect de contraintes.



J'aimerais à terme pouvoir m'éloigner de la technique en faisant valoir d'autres qualités (communication, relationnel, connaissance politique et stratégique du tissu industriel...) et atteindre ainsi des postes à plus fortes responsabilités et être force de proposition.



https://www.istockphoto.com/portfolio/galdricsibiude

https://www.instagram.com/galdric_picture/



Mes compétences :

Energie

Énergies nouvelles

Développement durable

Environnement

Physique

Materials

Matériaux de construction

ACV

Électrochimie

Pile à combustible

Science des matériaux

Gestion de projet