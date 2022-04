Christophe CARRIÉ

Vous pouvez également consulter mon profil sur linkedin/

La société PLANSEE POWERTECH AG est une entité à part entière du groupe PLANSEE dédiée à la fabrication et commercialisation de contacts électriques haute et moyenne tension.



Notre site de production situé à SEON (Suisse) produit, par procédé de métallurgie des poudres, des alliages à base de WCu, CuCr, WCAg...

Les alliages hautes performances résistant aux conditions extrêmes de formation d'arc électrique, sont ensuite assemblés sur des matériaux supports (Cu, CuCrZr, acier, Al...). Les pièces finales sont ensuite intégrées dans des disjoncteurs, sectionneurs ou interrupteurs haute et moyenne tension.



Notre position de leader sur le marché international nous place parmi les fournisseurs privilégiés des grands fabricants internationaux: ABB, ALSTOM, EATON, GE, SCHNEIDER, SIEMENS...



En tant que responsable grands comptes, je suis chargé de l'animation commerciale, de la prospection et la promotion de notre savoir-faire et de nos nouvelles technologies de fabrication.

Je supervise également le développement des nouveaux produits et les débouchés commerciaux.

Je suis également en charge de la veille technologique de mon secteur. J'interviens aussi en tant que support technique pour la recherche et la qualification de nouveaux fournisseurs et technologie liées à notre process.



Mes précédentes fonctions et activités au sein de la branche PLANSEE HPM dans le secteur des métaux réfractaires ainsi que dans la R&D dans la métallurgie des poudres me permettent aujourd'hui d'être un interlocuteur pour toutes les problématiques industrielles.



Mes compétences :

Gestion de projets

Analyse technique

Conception innovante

Gestion clients et prospect

Définition besoins clients

Conseil technique

Nucléaire

Grands comptes

Key account manager

Ingénieur

Sens de l'effort et du résultat