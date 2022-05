Ludovic SIMON

Novaa Expertise est un cabinet d’expertise comptable, inscrit à l’Ordre des Experts-comptables.

Notre spécialité : la création d’entreprise et l’accompagnement des freelances, professions libérales et consultants en comptabilité, droit des sociétés et fiscalité. Nous proposons un accompagnement personnalisé à chaque étape de la vie de l'entrepreneur et offrons des outils en ligne qui facilitent le pilotage de l’activité.



Mes compétences :

Adaptibilité

Pack office

Réseaux sociaux

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Comptabilité

Communication

Stratégie

Finance d'entreprise

Analyse financière

Management