Ludovic SIMON

Depuis presque 13 ans au service de ma clientèle dans le domaine de l'assurance et en particulier de la gestion de patrimoine, j'aspirais à devenir indépendant.

Voilà c'est chose faite avec un groupe solide et des valeurs identiques aux miennes (Qualité de service, qualité des produits,performances, proximité...).



Véritable professionnel du conseil en gestion de patrimoine (CGPC n°6334), je suis l'interlocuteur privilégié de mes clients sur des problématiques telles que la préparation de la retraite (et nous savons tous que c'est un sujet brûlant!!!), de la transmission, de l'optimisation fiscale, de la gestion de trésorerie d'entreprise...



J'exerce mon activité sur les départements de l'Aude et de l'Hérault et si vous souhaitez que nous nous rencontrions pour évoquer ces sujets alors n'hésitez pas et contactez moi au 06 45 37 33 49



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Épargne

Prévoyance

Retraite

Sport

Vente

Négociation

Management

Informatique

Développement commercial

Communication