Je suis Ingénieur Patrimonial, spécialiste en droit de la famille et droit des successions. Mon métier c'est la protection de la famille et du patrimoine.



J'interviens dans 5 domaines majeurs:

- optimisation fiscale

- préparation d'un revenu complémentaire pour la retraite

- constitution d'un capital (étude des enfants - remboursement anticipé d'un crédit etc )

- optimisation des placements

- preparation de la transmission du patrimoine professionnel et personnel