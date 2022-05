Ludovic SOSNOWSKI

Issu d'une première expérience dans la Maintenance Industrielle suivie d'une formation à la chambre de commerce (Institut des forces de vente), je suis aujourd'hui chargé d'affaires (b to b) dans la maintenance électronique industrielle sur la Belgique et la Champagne-Ardennes.

Ma fonction principale actuelle est de prospecter de nouveaux clients, de les développer et d'assurer leurs suivis ainsi que de renforcer le partenariat avec les clients existants!

Sportif dès mon plus jeune âge, les défis sont constamment présents. De plus, le fait d'avoir toujours été au sein d'un sport collectif, ceci ma permit de garder cet notion de groupe, de travailler en équipe!

Les différentes expériences extra-professionnelles que j'ai eu la chance de vivre m'ont énormément aidé ces dernières années notamment dans ma vie professionnelle. (responsabilités, prises de décisions, encadrement, etc...)



Mes compétences :

Sens du service et du relationnel

Esprit d'équipe

Développement commercial

Management