Ludovic STUPPFLER

Ingénieur Sciences des Matériaux à LIMOGES, j'ai décidé de compléter ma formation en réalisant une thèse sur la chimie analytique au LIMRES à DIJON.

Cette thèse me permet de me familiariser sur l'étude de la complexation de lanthanides et d'actinides par des ligands comportant des fonctions hydroxamates. La détermination de la stabilité et de la stoechiométrie des espèces est réalisé via des titrages potentiométriques, des titrages spectrophotométriques couplée à la potentiométrie, la spectrométrie de masse en mode électrospray, la RMN. Cette thèse m'apporte une grande rigueur de travail, du sérieux, une grande autonomie, un esprit de critique et d'autoévaluation, la mise en place de protocole de recherche et d'étude, la mise en fonctionnement d'un pôle de travail en milieu contrôlé, le développement de contacts pour achat de matériels ou de travail de sous-traitance.

Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai développé mes connaissances sur divers pôles : chimie inorganique, matériaux : céramiques, polymères et métaux, caractérisation des matériaux, chimie analytique, complexation, actinides et lanthanides.

Ma formation générale me permet d'entrevoir divers postes de l'ingénieur matériaux à chimie analytique en passant par ingénieur qualité/contrôle



Mes compétences :

Chimie

Chimie analytique

matériaux

Métrologie

Qualité