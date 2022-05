Ludovic TALLARIDA

L’intégrateur est au service de l’utilisateur.

Dès le commencement, il observe et conseille.

Son rôle est de faciliter le travail des autres. Sa responsabilité morale de fixer les limites.

Car il est le garant d’un web propre, lisible et standard, seul à avoir pleinement conscience de son aspect changeant.

Mais ses connaissances sont éphémères et sa veille, permanente.

Son métier est sa passion et sa dévotion va envers l’interopérabilité, l’accessibilité et l'ergonomie.

Aujourd’hui, le développement front-end lui donne de nouvelles options, de nouveaux outils.

Son champ de compétence a grandi, tout comme sa reconnaissance.

Mais il reste un idéaliste, qui croit aux normes et aux standards et lutte pour un web ouvert à tous.

Ainsi travaille l'intégrateur, ainsi travaille le développeur front-end.



