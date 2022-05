Stephanie CALVIERA-RAYER

Ma formation polyvalente en BTS m'a permis de travailler dans plusieurs domaines, tant touristique que médical, informatique ou en collectivité, à des postes différents, d'accueil, de secrétariat, de comptabilité, de création graphique.



Mon intérêt pour les nouvelles technologies m'ont permis de me former, d'aborder différents métiers, de créer ou de gérer des sites internet.

Je suis également passionnée de généalogie, membre du Conseil d'Administration de l'Association Généalogique des Alpes-Maritimes (responsable du site internet, coordinatrice d'un groupe d'entraide sur l'Italie, réalisation de relevés systématiques de registres d'état civil et paroissiaux de certaines communes du département, ...), j'ai également gèré par le passé des sites internet de généalogie, créés par l'association Francegenweb (cousingenweb nord-pas de calais et 06), et participé bénévolement à d'autres projets de ce site.

Le milieu associatif a toujours été pour moi important, j'ai également fait partie des scouts de France pendant plusieurs années, en tant que cheftaine louveteaux puis pionnier et finalement animatrice départementale pionnier à Nice, membre d'une association culturelle niçoise, Sian d'Aqui, et actuellement secrétaire de l'Association des Parents d'Elèves de l'établissement privé St Barthélémy à Nice.



Après le montage d'un projet de création d'entreprise (salon de thé) mis en sommeil faute de financement, et quelques expériences professionnelles à la Fédération Française de Vol Libre et au Comité d'entreprise d'Amadeus, ma reconversion professionnelle m'a conduit à travailler de manière permanente dans la santé. Actuellement secrétaire polyvalente dans un centre de soins de suite et de réadaptation à Nice, après une formation réussie au titre de secrétaire médicale, je prépare actuellement un DU de Traitement de l'Information Médicale, me permettant d'accéder à la fonction de Secrétaire TIM pour cet établissement.



Mes compétences :

Agent de développement

Assistante polyvalente

Développement local

Généalogie

Internet

polyvalente

Tourisme

Accueil physique et téléphonique

Secrétariat

Microsoft Office