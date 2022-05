Ludovic TASSART

Depuis le mois de février je travaille dans une entreprise de mécanique de précision, Mécadynamic. Je suis en charge de la comptabilité, l'administration des ventes ainsi que du transport. Au niveau de la comptabilité, je fais la comptabilité clients, fournisseurs et la comptabilité générale. A partir d'un logiciel de GPAO (Clipper), j'effectue également la facturation et je crée les Ordres de Fabrication. Je fais le suivi des commandes clients(Français et étranger). Je passe également les ordres de transport.