Ludovic TESSIER

Suite à l'obtention de mon Master en Politiques Sociales, Santé, Solidarité (P3S) à l'Université de Bretagne Sud de Lorient en juin 2015, j'ai eu l'occasion d'exercer en tant que chargé de mission auprès de la MDPH du Finistère (6 mois) puis du GCS D SISIF (6 mois). Après avoir œuvré en faveur de l'intégration des services d'aide et de soin dans le champ de l'autonomie et le management de l'intervention médicosociale et sanitaire en tant que pilote MAIA, j'agis actuellement dans la coordination et la conduite de projets en faveur de la santé et de la lutte contre les inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé



Mes compétences :

Adaptabilité

Aisance relationelle

Ecoute

Travail en équipe

Analyse des besoins

Sens de l'initiative

Gestion de projet