Ludovic TESSIER

Avec presque 2 décennies dans le monde informatique pour des sociétés de tous secteurs, j'ai acquis de très bonnes connaissances en administration système, virtualisations, sauvegardes, développements WEB, SQL et scripting et management.

Je comprends les stratégies d’entreprises (la rentabilité, le développement et la pérennité).



J'affectionne particulièrement :

- le développement WEB (ASP, Ajax, JQuery, JavaScript, CSS, HTML).

- les repritings automatisés (Macros Excel et PowerPoint).

- le scripting (VBScript, Powershell, ...)

- la gestion de comptes (Active Directory, Exchange, ...)

- les bases de données (Microsoft SQL, Access, MySQL, ...)

- la virtualisation (Hyper-V, VMWare, ...)

- les serveurs d'applications web (IIS)



Aujourd’hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact, d’organisation et ma capacité de travail pour des grandes entreprise, des PME et des Startup.

Mes compétences :

Putty

Cygwin

SecureCRT

XML

Microsoft Visual Studio

UML

Merise

ITIL

Bash

PHP

Windows PowerShell

AutoIt

SQL

Ajax

JavaScript

JQuery

CSS

HTML

Visual Basic for Applications

ASP

VBScript

MySQL

Oracle

Microsoft SQL Server

Firewall

Antivirus

Microsoft Access

SSL

FTP

SMTP

HTTP

DHCP

DNS

VPN

Nagios

TCP/IP

Lotus Notes

Microsoft Exchange

Netbackup

Active Directory

Apache

IIS

Hyper-V

Virtualisation

VMware

WAN

LAN

Ubuntu

Debian

Linux Redhat

Solaris

Administration Windows 2008

Administration Windows 2000/2003

XP