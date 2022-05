Ludovic TESSIER

Plus de 10 ans d’expérience dans différents secteurs de communication (multimédia, édition, institutionnel, média, , MD) me permettent aujourd’hui de m’adapter à différentes attentes et besoins.



Conseil et responsable du suivi du projet de communication:

- plaquette,

- livret,

- dépliant,

- mailing,

- stand, Roll-up...

- document administratif…,



élaboration des opérations,

plan de communication annuel



Clientèle :

- PME/PMI

- Collectivité,

- Associations professionnelles, Ecoles



Secteur :

- Maine et Loire,

- Vendée,

- Deux-Sevres



Mes compétences :

Packaging

Communication

Flyers

Réseaux sociaux professionnels

Graphisme et communication

Graphisme publicitaire

PLV

Enseignes lumineuses

ADHESIFS VITRINE / VEHICULE

Plaquettes commerciales

Imprimerie

