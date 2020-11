Bonjour à toutes et à tous,



Passionnée par les relations humaines, je suis sur Viadeo pour développer mes contacts et relations de manière constructive et à l'écoute de toute opportunité.



Mon métier ?



Force de propositions, savoir-être et savoir faire.



Je cumule plus de 20 ans d’expériences professionnelles dans :



- la création, le développement et le pilotage de services administratifs



- l’assistanat aux décideurs d’entreprise (PDG, DG...)



Je serai ravie d’échanger avec vous.



Carole Letourneau



Mes compétences :

Anglais cours particuliers IFOCOP – Rungis - AASA+

BTS Assistante de direction

Gérance locative – les bases indispensables durée

Bureautique : TTX, tableur, base de données, Pré.