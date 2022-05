Ludovic THEIN

Depuis septembre 2013, je poursuis une formation d’ »Infographiste Maquettiste » - niveau BAC+2 -chez GRAPHISME ET COMMUNICATION (Etablissement privé d’enseignement technique) sis 76 rue Bobillot 75013 PARIS :Array. Madame Armelle PRADELLE est la Directrice, Responsable des Formations.



Passionnée par les talents de dessin (Marvel, DCcomics,Manga...) des personnes célèbre j'ai voulu m'investir dans le graphisme pour me penché dans le domaine de l'infographie et plus tard réalisées des affiches (film, projet culturel..) dans ma commune.



Et bien sur, vu mon expérience dans le web je souhaite approfondir dans mes compétences sur WordPress afin de remettre à jours les sites internet. Cela m'apporterai de m'ouvrir d'avantage au code HTML.



Voici mes deux objectifs que je vous ai citez qui sont le print (publicité) et le web (WordPress) qui sont mon but dans un avenir proche.



Voici mon lien portfolio : http://graphetcom.fr/book2015/l-thein/portfolio/



Mes compétences :

Photoshop CS5

Indesign CS5

Adobe Dreamweaver CS5

Adobe Illustrator CS5

After Effects CS5

Adobe Premiere Pro

Adobe Dreamweaver

Adobe Illustrator

Adobe Indesign