Nicolas HERZOG

Je pratique la mise en page de tous types de documents destinés à l'impression, tels que : des cartes de vœux, flyers, affiches, brochures, etc. Pour ce faire, j'utilise principalement trois logiciels de Publication Assistée par Ordinateur (PAO), qui sont : InDesign, Illustrator et Photoshop, sous un environnement Mac ou PC. J'ai également quelques notions en matière de webdesign. Et je possède de bonnes connaissances en termes de reprographie.



Mes compétences :

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

Reprographie

Adobe Illustrator

Mise en page

Adobe Photoshop

Dessin technique