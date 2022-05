Ludovic TISSIE

Fort de mes acquis et de mes compétences en gestion des risques et en management de la qualité et de la sécurité depuis le début de ma formation universitaire (1997), j'exerce depuis 2004 dans les domaines de la Qualité de la sécurité et de l'environnement. Je dirige des équipes de Correspondants et d'ingénieurs QSE, j'anime, forme, audite et pilote des projets et des actions sur les thèmatiques QHSSE. Garant de la bonne application des procédures et garant des certificats ISO 9001, EN 9100, OHSAS, MASE, Qualifoudre.





Mes compétences :

Gestion de projet

Sécurité au travail

Audit

Formation

Gestion de la qualité