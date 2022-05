Ludovic TISSIER

En poste au sein de la Société NIGAY S.A.S. depuis 1997, j'ai tout d'abord intégré le Laboratoire Contrôle Qualité avant de rejoindre le Service R&D lors de sa structuration en 2001.

Occupant successivement différents postes, j'ai su suivre l’évolution de l'entreprise en générale et du service R&D en particulier.

Depuis mars 2012, je suis Chef de Projet R&D - Référent Analyse Sensorielle.

En 2013 - 2014, j'ai été Key User pour la mise en place de SAP dans l'entreprise.

Je suis également aujourd'hui le suppléant de la Responsable R&D.

Mon activité est principalement la formulation, la transposition industrielle et le sourcing matières premières.

Le soutien technique clientèle, le support aux équipes de production et l'innovation produits et process sont trois activités secondaires majeures.

Enfin, en tant que référent pour l'entreprise, l’Analyse Sensorielle représente également une partie importante de ma charge de travail.