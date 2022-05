Ludovic TOUSCH

Expert en informatique décisionnelle, mon projet professionnel est centré sur la gestion des entrepôts de données et l'informatique décisionnelle en générale.

Je souhaite travailler dans un environnement international où je pourrais exprimer et développer à la fois mes compétences techniques et mes expériences humaines.



N'hésitez pas à me contacter pour tout poste basé en Allemagne, Belgique, Luxembourg, Norvège, Suède ou Canada.



Je parle couramment l'anglais, le japonais et le français.



Merci de ne pas me contacter pour des postes basés en France.



Mes compétences :

Business intelligence

Développement web

Data warehousing

Business Objects

Web development