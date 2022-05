Ludovic TRIAU

J'ai la chance de pouvoir effectuer un stage à partir de fin Mai 2017, pour une période minimale de 8 semaines, dans le cadre de ma licence de Gestion des Ressources Humaines que j'exerce à la Faculté Droit, Economie et Gestion de l'Université d'Orléans.



Ce stage me permettrait de me préparer au Master Droit Social / Gestion des Ressources Humaines que je souhaiterai faire dans la même Université.



Avec cette licence, j'ai des bases en GRH générale (Formation, évaluation, paie, etc..), droit social, droit des contrats ou encore droit de la responsabilité civile.



Je peux être disponible dans des villes comme Orléans, Fleury-les-aubrais, Saint-Cyr-En-Val et toutes les villes aux alentours.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Windows 10

Réseaux sociaux

Cegid Paie

TeamWievers 11